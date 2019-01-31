تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة

– سعد الحريري رئيسا للحكومة
– ريا الحسن وزيرة الداخلية
– محمد شقير وزيرا للاتصالات
– فيوليت الصفدي وزيرة الدولة لشؤون المراة
– حسن مراد وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية
– محمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب
– جميل جبق وزيرا للصحة
– محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة
– الياس ابو صعب وزيرا للدفاع الوطني
– سليم جريصاتي وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية
– البير سرحان وزيرا للعدل
– غسان حاصباني نائبا لرئيس الحكومة ووزير دولة
– كميل ابو سليمان وزيرا للعمل
– ريشار قيوميجيان وزيرا للشؤون الاجتماعية
– جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين
– مي شدياق وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية
– اكرم شهيب وزيرا للتربية والتعليم العالي
– علي حسن خليل وزيرا للمالية
– حسن اللقيس وزيرا للزراعة
– محمد داوود داوود وزيرا للثقافة
– وائل ابو فاعور وزيرا للصناعة
– جمال الجراح وزيرا للاعلام
– يوسف فنيانوس وزيرا للاشغال العامة والنقل
– اواديس كيدانيان وزيرا للسياحة
– منصور بطيش وزيرا للاقتصاد والتجارة
– عادل افيوني وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات
– فادي جريصاتي وزيرا للبيئة
– غسان عطالله وزيرا للمهجرين
– صالح الغريب وزير دولة لشؤون النازحين
– ندى البستاني وزيرة للطاقة والمياه
المصدر: موقع المنار