امين عام مجلس الوزراء يتلو مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2019 - 20:31

امين عام مجلس الوزراء يتلو مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة

منذ 1 ساعة 31 January، 2019
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