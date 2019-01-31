امين عام مجلس الوزراء يتلو مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2019 - 20:31
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المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية: النواب سيحرمون من العطلة في شباط / فبراير حتى تبني اتفاق لتنظيم عملية بريكست
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الاقتصاد الإيطالي يدخل في حالة انكماش اقتصادي مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي للفصل الثاني على التوالي
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امين عام مجلس الوزراء يتلو مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة
منذ 1 ساعة
31 January، 2019
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