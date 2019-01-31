مراسل المنار: اجتماع الرؤساء الثلاثة مستمر في بعبدا وهو يناقش التشكيلة الحكومية وتفاصيل الاسماء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2019 - 20:30

مراسل المنار: اجتماع الرؤساء الثلاثة مستمر في بعبدا وهو يناقش التشكيلة الحكومية وتفاصيل الاسماء

منذ 2 ساعة 31 January، 2019
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