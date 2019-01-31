اليمن: لجنة الأسرى يكشف موعد انعقاد الجولة القادمة من مشاورات ملف الأسرى

قال رئيس “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” في اليمن عبد القادر المرتضى إن “الجولة الجديدة لمناقشة ملف الأسرى ستُعقد في الخامس من الشهر المقبل”.

وأضاف المرتضى في حديث له الخميس ان “جولة المشاورات القادمة حول ملف الأسرى ستعقد في عمان أو في جنيف برعاية أممية”، ولفت الى ان “الوفد الوطني يأمل أن تأتي هذه الجولة والطرف الآخر جاهز لكشف مصير أكثر من 6000 أسير ومعتقل لديه”.

وأشار المرتضى إلى أنه “إذا حضر وفد الرياض هذه الجولة كحضورهم السابق بدون صلاحيات فلن نستطيع الخروج بأكثر من إعادة التزمين والصور التذكارية”.

المصدر: موقع انصار الله