مراسل المنار: رئيس الحكومة المكلف يحمل التشكيلة الحكومية خلال دخوله قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2019 - 18:39
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مراسل المنار: الرئيس المكلف سعد الحريري يحمل التشكيلة الحكومية خلال دخوله قصر بعبدا واتفاق على إعلانها اليوم
الرئيس نبيه بري وصل إلى قصر بعبدا للانضمام إلى لقاء الرئيسين عون والحريري قبيل إعلان التشكيلة الحكومية
كتلة الوفاء للمقاومة: نأمل أن تكون المعطيات الايجابية مساعدة لولادة حكومة تراعي الأولويات الاجتماعية والاقتصادية
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مراسل المنار: رئيس الحكومة المكلف يحمل التشكيلة الحكومية خلال دخوله قصر بعبدا
منذ 34 mins
31 January، 2019
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