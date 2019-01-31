القوات الأمريكية و”قسد” تمنع وصول قافلة مساعدات إلى بلدة هجين بريف دير الزور (سانا)

ذكر مراسل سانا في دير الزور أن القوات الأمريكية ومسلحي “قسد” التابعة لها منعت قافلة مساعدات اغاثية مقدمة من الحكومة السورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري من الوصول إلى الأهالي في مدينة هجين بريف دير الزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وأشار المراسل إلى أن القافلة التي تضم 10 شاحنات محملة بعبوات مياه الشرب والأدوية ولوازم النظافة الشخصية وغيرها من السلع الأساسية منعت من العبور عند قرية الحسينية من قبل “قسد” بحجة أن القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة تمنع دخولها ولا تسمح بعبورها إلى هجين.

واوضح المراسل أن هذا الإجراء يخالف القانون الدولي ويظهر عدم اكتراث الولايات المتحدة بالحالة الإنسانية وزيف ادعاءاتها بحرصها على المدنيين السوريين الذين تعرضوا خلال السنوات والأسابيع الماضية لقصف ممنهج ومتكرر من التحالف الذي تقوده واشنطن أسفر عن استشهاد مئات المدنيين.

المصدر: سانا