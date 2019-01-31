الحزب السوري القومي الاجتماعي جدد وقوفه إلى جانب جمهورية فنزويلا

جدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي وقوفه إلى جانب جمهورية فنزويلا البوليفارية التي تدافع عن سيادتها وكرامة شعبها بمواجهة الولايات المتحدة الأميركية التي تتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية لفنزويلا وتقود انقلاباً ضد الشرعية الفنزويلة متمثلة بالرئيس نيكولاس مادورو المنتخب ديمقراطيا من الشعب،.

واعتبر “القومي” أن الهجمة الأميركية على فنزويلا غير مبررة، وهدفها ضرب استقرار هذا البلد ودفعه إلى آتون الفوضى الداخلية، وهذا ان حصل ستكون له تداعيات خطيرة على كل القارة الأميركية، بما فيها الولايات المتحدة.

موقف “القومي” جاء خلال زيارة قام بها وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة نائب رئيس الحزب وائل الحسنية إلى مقر السفارة الفنزويلية في بيروت، حيث كان في استقبال الوفد السفير خيسوس غريغوريو غونزاليز وأركان السفارة.

وضم الوفد إلى الحسنية، الرئيس الأسبق للحزب مسعد حجل، ناموس مجلس العمد نزيه روحانا، عميد الاقتصاد حبيب دفوني ومدير دائرة السفارات والأحزاب العربية في عمدة الخارجية حافظ يزبك.

وأعرب الوفد عن ثقته بأن الشعب الفنزويلي الملتف حول الرئيس مادورو، يمتلك من الارادة والعزم والتصميم ما يمكنه من الحاق الهزيمة بأعداء فنزويلا، وافشال كل مخططاتها العدوانية.

من جهته، اكد السفير غونزاليز أن الجمهورية البوليفارية سوف تنتصر على المؤامرة الأميركية، مثلماً انتصرت الدولة السورية على الارهاب ورعاته.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تفبرك الأخبار والتقارير الكاذبة حول الوضع فنزويلا وتسخر لهذا الغرض منظومة إعلامية كبيرة، بهدف النيل من عزيمة الشعب، إلا أن هذه المحاولة ستفشل.

وبعد اللقاء صرح نائب رئيس الحزب وائل الحسنية لوسائل الاعلام، فقال ان زيارتنا اليوم هي رسالة دعم وتأييد للشعب الفنزويلي الصديق، وبأن الحزب السوري القومي الاجتماعي يقف إلى جانب الرئيس نيكولاس مادورو والقيادة الفنزويلية في المعركة التي تخوضها فنزويلا دفاعاً عن سيادتها وكرامة شعبها بوجه عتو وغطرسة ومؤامرات الولايات المتحدة الأميركية.

ولفت ان فنزويلا وقفت على الدوام إلى جانب مقاومة شعبنا ضد الاحتلال الصهيوني في لبنان وفلسطين، والى جانب سوريا في مواجهة الحرب الارهابية الكونية، ومواقفها تجاه قضيتنا في وجدان شعبنا، لذلك نؤكد ان حزبنا وكل قوى التحرر والمقاومة الى جانبها بوجه الغطرسة الأميركية.

المصدر: بريد الموقع