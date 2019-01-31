القيادة العامة للجيش السوري تصدر أمراُ إدارياً جديداً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2019 - 16:39

القيادة العامة للجيش السوري تصدر أمراُ إدارياً جديداً

منذ 18 mins 31 January، 2019
الجيش العربي السوري
سورية - عربي وإقليمي

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا  أمرا إداريا ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط  وصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني المستدعى (ملتحق) ممن بلغ عمرهم 42 سنة فأكثر عدا الأطباء البشريين.

الأمر الإداري الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني المستدعى (ملتحق)، واستبعاد من له دعوة احتياطية، ممن حصل على نسبة معلولية /35%/ أصولا مهما كان سبب المعلولية.

الأمر الإداري الذي أصدرته القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينهي الاحتفاظ للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم عناصر الدورات /250،251،253/ عدا الأطباء البشريين ويستبعد من الأمر من لديه فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يوم.

الأمر الإداري الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، يطبق اعتبارا من تاريخ 10-2-2019.

المصدر: وكالة سانا

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