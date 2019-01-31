الوفد الامنى المصري يصل غزه عبر معبر ايرز بيت حانون (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2019 - 16:39

الوفد الامنى المصري يصل غزه عبر معبر ايرز بيت حانون (مراسل المنار)

منذ 55 mins 31 January، 2019
أخبار موقع المنار

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