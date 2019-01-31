البرلمان الأوروبي ينتهك القوانين الدولية عبر الاعتراف بغوايدو رئيسا شرعيا لنزويلا ويتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة (برلماني روسي) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2019 - 16:40

البرلمان الأوروبي ينتهك القوانين الدولية عبر الاعتراف بغوايدو رئيسا شرعيا لنزويلا ويتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة (برلماني روسي)

منذ 56 mins 31 January، 2019
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