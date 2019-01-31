بوتين حول الوضع في أوكرانيا: نحتفظ بحق القيام بكل شيء لحماية حقوق وحريات الناس بما فيها الدينية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2019 - 16:39
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بوتين حول الوضع في أوكرانيا: نحتفظ بحق القيام بكل شيء لحماية حقوق وحريات الناس بما فيها الدينية
منذ 57 mins
31 January، 2019
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