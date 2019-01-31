بوتين حول الوضع في أوكرانيا: نحتفظ بحق القيام بكل شيء لحماية حقوق وحريات الناس بما فيها الدينية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2019 - 16:39

بوتين حول الوضع في أوكرانيا: نحتفظ بحق القيام بكل شيء لحماية حقوق وحريات الناس بما فيها الدينية

منذ 57 mins 31 January، 2019
أخبار موقع المنار

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