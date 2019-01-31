52 قتيلا على الاقل حصيلة غرق مركبي المهاجرين قبالة جيبوتي

ارتفعت حصيلة غرق مركبي مهاجرين مكتظين قبالة سواحل جيبوتي الثلاثاء الى 52 قتيلا على الاقل، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الخميس محذرة من احتمال ارتفاع العدد أكثر.

وقالت لاليني فيراسامي رئيسة مهمة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي لاليني فيراساميلدى لدى الكشف عن هذه الحصيلة، “لا يستحق أي كائن بشري هذا المصير، ويتعين على الجهات الفاعلة وقادة المنطقة بكاملها تدارك هذه المآسي التي تحصد أرواح أبرياء”.

وواصل رجال الانقاذ الخميس البحث عن جثث على الشواطئ القريبة من مدينة اوبوك الصغيرة على ساحل شمال شرق جيبوتي.

ويمكن ان تسجل الحصيلة مزيدا من الارتفاع. لأن عشرات الأشخاص ما زالوا يعتبرون في عداد المفقودين، وقدر أحد الناجين بـ 130 عدد الاشخاص على متن المركب الذي كان فيه، كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.

ووقع الحادث الثلاثاء بعد حوالى 30 دقيقة على إبحار المركبين وسط بحر هائج، من قرية غودوريا التي تبعد عشرات الكيلومترات شمال اوبوك، باتجاه اليمن.

واكدت المنظمة الدولية للهجرة العثور على 15 ناجيا وليس 16 كما ورد عن طريق الخطأ الاربعاء، معظمهم من الاثيوبيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية