قوى الامن: توقيف أحد أخطر مروجي المخدرات في الشويفات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

1 – بتاريخ 30/1/2019 وفي محلة الشويفات ومن خلال عملية رصد وتعقب استمرت لأكثر من شهر، تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي تؤازرها قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أحد أخطر مروجي المخدرات في منطقة الشويفات ومحيطها، ويدعى:

– ب. ر. (مواليد عام 1979 ، لبنانى)

وضبطت بحوزته كمية من المخدرات والحبوب المخدرة، على الشكل التالي:

580 حبة “Carisol”.

170 حبة “Tramadol”.

51 غ. من حشيشة الكيف.

18 غ. من مادة السالفيا.

وتبين انه مطلوب للقضاء بموجب 8 مذكرات توقيف وإلقاء قبض وبلاغات بحث وتحر بجرم تعاطي وتجارة مخدرات.

أودع الموقوف القضاء المختص.

2 – كما قامت القوة بمداهمة منزل المطلوب للقضاء: – ش. س. (مواليد عام 1979، لبناني) في محلة الشويفات، الذي تعذر توقيفه لتواريه عن الأنظار. وبتفتيش المنزل تم العثور على بندقية حربية من نوع كلاشنكوف، وكمية من المخدرات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام