توقيف مروج عملة مزيفة في جنتا بعلبك

أوقفت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة المدعو (ح.أ) أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة في بلدة جنتا – بعلبك، وضبطت في حوزته ورقة 50 ألف ليرة لبنانية مزيفة وسيارة نوع “مرسيدس”.

وفي التحقيق معه، تبين وجود مذكرة القاء قبض وخلاصة حكم في حقه موضوع برقية مكتب مكافحة الجرائم المالية، وبلاغ بحث وتحر ومذكرة توقيف، كما أن السيارة مسروقة من مدينة بعلبك.

أودع القضاء المختص مع السيارة المضبوطة بناء لإشارته، كما تم تسطير بلاغي بحث وتحر في حق شخصين لبنانيين آخرين بجرم ترويج عملة مزيفة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام