ايران تزيح الستار عن أول طائرة مسيرة نفاثة كبيرة الحجم

ازيح الستار في المعرض الجوي للقوات المسلحة الايرانية الخميس عن اول طائرة مسيرة نفاثة من الحجم الكبير. وتم عرض هذه الطائرة المسيرة في المعرض الجوي للقوات المسلحة الايرانية المقام في قاعدة “الشهيد لشكري” الجوية في “مهرآباد” بطهران. وفي هذا المشروع تمّ تبديل الطائرة التدريبية النفاثة T-33 الى طائرة مسيرة نفاثة كبيرة الحجم. ومن خصائص هذه الطائرة المسيرة؛ الغاء النظام الهيدروليكي وتبديل الاجهزة الالكتروميكانيكية والانقال اللحظي لمعلومات المجسات الى منظومة الطيار الآلي واستخدام نظام الملاحة الجوية المركب INS/GPS ومرسل وصلة بيانات ومرسل صور بجودة عالية.

وفي هذه الطائرة المسيرة تم تغيير المحرك J33 الى محرك J85 لتصبح لها قدرات عملانية اكبر وافضل.

المصدر: وكالة أنباء فارس