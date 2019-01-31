روسيا ترصد 4 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية الخميس، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظات، اللاذقية (2) وإدلب (1) حماه (1)، في حين رصد الجانب التركي 27 خرقا في محافظات، حلب (19) حماه (6) واللاذقية (2).

وخلال 24 ساعة الماضية لم يقم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتنفيذ أي عمليات إنسانية. وبشكل عام تم تنفيذ 2052 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3238.528 طن. ولم يتم خلال الــ24 ساعة الماضية، توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية