مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله زار ايطاليا

زار مسؤول وحدة العلاقات الخارجية في حزب الله الشيخ خليل رزق، إيطاليا، بدعوة من جمعية الصداقة الإيطالية العربية والتقى مع كوادرها.

ودعا الشيخ رزق الى تعزيز العلاقات مع لبنان وتوضيح صورته.

وقالت مسؤولة العلاقات العربية في الجمعية ليندا ابو خليل لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” ان “حزب الله مكون اساسي في الدولة اللبنانية وقد كان لزيارته الأثر الكبير في نفوس اصدقائنا في إيطاليا”.

كما نظت الجمعية الإسلامية في روما لقاء في قاعة مسجد الإمام المهدي (عج)، قدم فيه المسؤول في حزب الله كتابه “المسيح في الإسلام”، في حضور شخصيات لبنانية، عربية وإيطاليا.

واختتم الشيخ رزق زيارته بلقاء سفيرة لبنان ميرا ضاهر. وقالت ضاهر ان “زيارة الشيخ وحديثه عن أهمية السيد المسيح في الإسلام سيكون له أثره الايجابي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام