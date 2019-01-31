قتيل وستة جرحى باطلاق نار في جزيرة كورسيكا

قتل شخص على الاقل وأصيب ستة بينهم شرطي حين أطلق رجل ستيني النار بعد ظهر الاربعاء في أحد شوارع باستيا في جزيرة كورسيكا الفرنسية، قبل ان يختبىء في مبنى يقيم فيه.

وقال مصدر قريب من التحقيق انه تم حتى الان استبعاد فرضية العمل الارهابي، لافتا الى ان عناصر الشرطة تعرضوا لاطلاق نار حين تدخلوا.

واوردت مدعية الجمهورية في باستيا كارولين تارو التي تفقدت مكان اطلاق النار ان الشرطي الجريح نقل الى المستشفى واصابته طفيفة.

وقال متحدث باسم مركز الشرطة “بدأ شخص اطلاق النار في الشارع قرابة الساعة 16.25 (15.25 ت غ) قبل ان يختبىء في المبنى الذي يقيم فيه” جنوب مدينة باستيا.

ومطلق النار كورسيكي من مواليد 1953 معروف لدى القضاء بسوابقه العنيفة، بحسب مصادر التحقيق، وسارعت وحدات من الشرطة والدرك الى الانتشار في محاولة للسيطرة عليه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية