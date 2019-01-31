قوى الامن: توقيق مروج مخدرات في انطلياس والبحث جار عن باقي المتورطين

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “خلال التحقيق من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية مع الموقوف (ع. ن.) من الجنسية المصرية، اعترف:

– بترويج المخدرات لصالح شخص ملقب “علي” مجهول باقي الهوية.

– بانه كان يستلم حقيبة المخدرات من شخص مجهول الهوية ويسلمه بدوره النقود بدل بيع وترويج المخدرات.

على الأثر، وبعد عمليات رصد دقيقة، كمنت قوة من هذا المكتب للأخير، وتمكنت بتاريخ 29/1/2019 من توقيفه في محلة انطلياس، ويدعى:

– ا. ح. (مواليد عام 1981، سوري)

بالتحقيق معه تبين انه يعمل لصالح تاجر المخدرات (ع. م.، مواليد عام 1992، لبناني) وشقيقه (م. م.) المطلوبين للقضاء بموجب العديد من المذكرات العدلية والاحكام القضائية.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام