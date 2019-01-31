أساتذة جامعة الخرطوم ينضمون إلى التظاهرات

اعتصم مئات الأساتذة والمحاضرين في جامعة الخرطوم داخل مباني الجامعة، وقدموا مبادرة أعلنوا فيها تأييدهم لمطالب تشكيل “حكومة انتقالية” في البلاد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم مبادرة أساتذة ومحاضري جامعة الخرطوم ممدوح محمد الحسن، أن “أكثر من 300 من أساتذة جامعة الخرطوم نفذوا الأربعاء اعتصاما داخل مباني الجامعة”.

وأشار الحسن إلى أن 531 أستاذا ومحاضرا في جامعة الخرطوم وقعوا على “مبادرة جامعة الخرطوم” والتي تضمنت مجموعة مطالب، أهمها “قيام حكومة انتقالية في السودان”.

وأمس الأربعاء، أكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، وقوف القوات المسلحة السودانية ضد ما اعتبرها مخططات لإسقاط دولة السودان عبر استغلال الأزمة الاقتصادية من خلال استمرار الاحتجاجات المطالبة بتنحي رئيس البلاد، عمر البشير.

فيما شدد رئيس الأركان المشتركة السوداني، الفريق أول كمال عبد المعروف الماحي، أن قوات بلاده المسلحة، “لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو انزلاقها نحو المجهول”، مشيرا إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش لتحقيق الأمن والاستقرار.

المصدر: وكالات