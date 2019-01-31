أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 31-01-2019

النهار

• كشفت أوساط سياسيّة واقتصاديّة أن الحكومة الجديدة ستنطلق بسرعة نحو إجراءات توحي الثقة بالوضع المالي حال نيلها الثقة النيابيّة…

• اعتبر مرجع سياسي أن وزراء يخرجون “بوجوه كالحة وآخرين “بوجوه مُشرقة” من الحكومة السابقة….

• تتكثّف التساؤلات حول أبعاد صمت زعيم مسيحي وتعمّده الابتعاد على المشهد السياسي المباشر في الآونة الأخيرة….

اللواء

• من غير المستبعد أن تكون جهة لبنانية أثارت مع جهات دولية، إمكانية التفاوض لتبادل موقوفين في عاصمة كبرى وأخرى إقليمية.

• سمع موفد أميركي كلاماً متطابقاً من «المطالب المتعلقة» بمكافحة الإرهاب، واستجاب لغالبيتها، بما يحفظ سيادة لبنان واستقراره..

• نقل نائب مكلف من جهة حزبية رسالة مطالبة لمسؤول إداري بالوفاء بالتزامات قطعها لمرجعية غير زمنية!

الجمهورية

• شهد إجتماع حزبي نقاشاً حاداً غير مسبوق بين نائب حالي وأحد القياديّين على مسمع من رئيس الحزب وحضوره.

• عبّر سفير دولة عربية كبرى عن إمتعاضه من عدم تجاوب الجهات الرسمية اللبنانية مع نصائح وجّهتها قيادة بلاده إستعجلت فيها تشكيل الحكومة في لبنان تداركاً لأي إحتمالات قد تشهدها المنطقة.

• لاحظت أوساط سياسية أن التوتر يتصاعد شيئاً فشيئاً بين فريقين سياسيين لأن نواب كل فريق يتهمون الفريق الآخر بتغطية الفساد في وسائل الإعلام ومن دون أي ضوابط.

البناء

• قالت مصادر إعلامية أميركية إنّ تقرير الاستخبارات الأميركية حول إيران الذي أثار غيظ الرئيس دونالد ترامب لم يقتصر على تأكيد التزام إيران بالتفاهم النووي رغم إلغائه من الجانب الأميركي، بل أشار إلى أنّ إيران ستتخطى أزمة العقوبات التي تفرضها واشنطن، وأنه من الغباء الرهان على تغيير النظام أو سياساته بقوة هذه العقوبات، وأنّ الضائقة الإقتصادية الإيرانية ستفرض مسارات جديدة لاقتصاد أشدّ إستقلالاً عن المصارف الأميركية يصعب التراجع عنها لاحقاً…

المصدر: صحف