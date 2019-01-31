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January 31 2019 - 07:22

الدفاع الروسية: “قسد” منعت إيصال مساعدات إنسانية إلى شرق الفرات

منذ 12 mins 31 January، 2019
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سورية - عربي وإقليمي

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن القوات الكردية المدعومة من واشنطن منعت، اليوم الأربعاء، إيصال مساعدات إنسانية من الحكومة السورية إلى بلدة هجين بشرق الفرات.

وفي موجز صحفي، قال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، سيرغي سولوماتين، إن السلطات السورية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، نظمت، إرسال مساعدات إنسانية إلى بلدة هجين.

لكنه أشار إلى أن القافلة المكونة من 10 شاحنات محملة بعبوات مياه الشرب والأدوية ولوازم النظافة الشخصية وغيرها من السلع الأساسية، “أوقفت عند قرية الحسينية من قبل الوحدات الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الموالية لأمريكا”.

وتابع سولوماتين أن المقاتلين الأكراد منعوا الشاحنات من المرور، بحجة حظر صارم مفروض من قبل قيادة القوات الأمريكية، واضطرت القافلة  إلى العودة أدراجها.

وأشار رئيس المركز إلى أن إفشال  عملية كان هدفها تقديم مساعدات لمحتاجيها في هجين جاء على الرغم من تلقي الهلال الأحمر السوري صلاحيات من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإيصال شحنات إنسانية في كافة الأراضي السورية  “بحرّية وبلا عوائق”.

المصدر: وكالات

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