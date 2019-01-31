قوات الاحتلال الصهوني تقتحم مدينة #بيت_لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2019 - 02:38

قوات الاحتلال الصهوني تقتحم مدينة #بيت_لحم

منذ 53 mins 31 January، 2019
أخبار موقع المنار

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