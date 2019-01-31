الصحافة اليوم 31-1-2019: محاولة اميركية لعرقلة تشكيل الحكومة

تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 31-1-2019 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الأخبار

إنزال أميركي لعرقلة الحكومة!

حلّ عقدة التشاوري على «طريقة الطاشناق»… وجنبلاط منزعج

في ربع الساعة الأخير من عمليّة تأليف الحكومة اللبنانية، يأتي المسؤول الأميركي مارشال بيلينغسليا إلى بيروت لـ«تسميم» الأجواء، محرِّضاً على عدم منح حزب الله أي حقيبة وازنة. سموم مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب طاولت وزارة الأشغال، محذّراً من تزويد الطائرات الإيرانية والسورية بالوقود في بيروت.

كل المؤشّرات والمعطيات السياسية، باتت تدل على أن الحكومة قد تخرج إلى النور في غضون 48 ساعة. فخلال اليومين الماضيين، ذُلِّلَت أبرز العُقد، وبات واضحاً أن الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل تنازلا عن الوزير السُّني لمصلحة تمثيل اللقاء التشاوري، فيما تنازل الأخير بقبول أن يشارك ممثّل اللقاء في اجتماعات تكتّل «لبنان القوي»، في تكرار لـ«تجربة الطاشناق» الذي يشارك ممثله في التكتل منذ سنوات (راجع «الأخبار»، 31 كانون الاول 2018).

إلّا أن الأجواء الإيجابية، عكّرتها أمس زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسليا، الذي حمل إلى بيروت جملة تهديدات وضغوط على القوى السياسيّة اللبنانية، وصولاً إلى وزارة الأشغال! وفيما من المنتظر أن يلتقي بيلينغسليا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، علمت «الأخبار» أن المسؤول الأميركي أعاد، خلال لقاءاته امس، طرح ما سبقه إليه موفدون أميركيون قبله، عن «امتعاض الولايات المتحدة الأميركية من حصول حزب الله على حقائب وازنة في الحكومة، ولا سيّما وزارة الصّحة»، معبّراً عن رغبة الأميركيين في «حرمان حزب الله الظهور بمظهر القوي»، على الرغم من حرب العقوبات التي يشنّها الأميركيون على المقاومة اللبنانية. وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن المسؤول الأميركي لم يفصح عن الخطوات التي تنوي الإدارة الأميركية اتخاذها في حال حصول حزب الله على وزارة الصحّة أو وزارات وازنة أخرى، إلّا أنه اكتفى بالقول إن «السلطات الأميركية ستسجّل على لبنان عدم تعاونه في هذا الملف». وبحسب الوكالة الوطنية، قدّم وزير العدل سليم جريصاتي، الذي حضر لقاء رئيس الجمهورية والمسؤول الاميركي، تقريراً إلى بيلينغسليا تضمن موجزاً عن «أهم الإنجازات التي حققها لبنان في مجالي مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال منذ تولي الرئيس عون مسؤولياته الدستورية»، موضحاً أن «كل حساب مصرفي يجمد في مجالي مكافحة الإرهاب أو تبييض الأموال، لا يمكن تحريكه إلا بقرار قضائي فقط».

وعلمت «الأخبار» أن بيلينغسليا التقى مسؤولين في وزارة الأشغال، بعد أن اعتذر الوزير يوسف فنيانوس عن عدم لقائه، وحذّرهم من مغبّة تزويد طائرات شركة مهان الإيرانية والطائرات السورية بالوقود والخدمات في مطار بيروت الدولي.

غير أن كلام المسؤول الأميركي بشأن الحكومة، لا يترك أثراً هنا، مع إصرار الجميع على إنتاج الحكومة خلال اليومين المقبلين. وفي ما خصّ مسألة اللقاء التشاوري، ومع أن الحلّ بات جاهزاً، وهو أن يكون الوزير من حصة رئيس الجمهورية، وأن يشارك في اجتماعات تكتل لبنان القوي ويكون ممثلاً للقاء في الحكومة ويلتزم خياراته في التصويت، إلّا أن النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد لم يحسما موافقتهما على هذا الطرح، ولا يزالان يعترضان على حضور الوزير اجتماعات تكتل لبنان القوي. وهذا الأمر كان مدار بحثٍ أمس واستكمال للجلسة التي عقدها أعضاء اللقاء التشاوري مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الحاج حسين خليل ليل أوّل من أمس، وشهدت نقاشاً طويلاً. لكن مطّلعين على المشاورات أكدّوا لـ«الأخبار» أن العقدة انتهت، ومن المتوقّع أن تحسم الوجهة اليوم أو غداً. وما لم يُحسم بعد هو اسم وزير «التشاوري». فرئيس الجمهورية يفضّل حسن عبد الرحيم مراد، فيما يضع الحريري فيتو على الأخير، مقترحاً اسم عثمان مجذوب. وقالت مصادر قريبة من الحريري إنه سيتمسّك بالفيتو، مرجّحة، في حال إصرار عون على مراد، أن يعمد رئيس الحكومة إلى منح الوزير جمال الجراح حقيبة الداخلية، ليتمكن خدماتياً من مواجهة مراد في البقاع الغربي.

الصمد وكرامي لا يزالان يرفضان حضور ممثل التشاوري اجتماعات لبنان القوي

أما على صعيد أزمة توزيع الحقائب، فأكّد أكثر من مصدر أن الحلّ المرجّح هو ما يعمل عليه الرئيس المكلّف سعد الحريري، بحصول حركة أمل على وزارة الصناعة من حصّة الحزب الاشتراكي أو وزارة الثقافة من حصّة حزب القوات اللبنانية، وإعطاء القوات بدلاً منها حقيبة وزارة الشؤون الإدارية من حصة تيار المستقبل، وحصول المستقبل على حقيبة الإعلام. وقالت مصادر عين التينة لـ«الأخبار» إن «حركة أمل لا تمانع الحصول على وزارة الثقافة، لكن حتى الآن لم يُطرَح هذا الأمر معنا رسمياً». وفيما تردد أن النائب السابق وليد جنبلاط منزعج من مسار التأليف الحكومي، قالت مصادره إن «أحداً لم يطرح معنا مسألة التخلي عن حقيبة الصناعة، لكننا نؤكّد أننا لسنا في وارد التنازل عن حقيبة الصناعة ولا التربية، وأنه في حال حرماننا إحداها، فليشكّلوا حكومة من دوننا. تنازلنا كثيراً من دون مقابل. فليحلوا مشكلتهم على حساب غيرنا».

البناء

ترامب غاضب من مخابراته لتقاريرها حول سورية وإيران… وتعاون روسي عراقي سوري

رئيس أركان جيش الاحتلال يردّ على نتنياهو ويؤكد صدقية تهديدات نصرالله

«الفول صار بالمكيول»… وإعلان ولادة الحكومة ينتظر «قطع حبل السرّة»

كشفت التقارير الصادرة عن وكالة المخابرات الأميركية حول سورية وإيران في التقييم السنوي للتحديات الاستراتيجية، الذي تصدره الوكالة بعد ورشات عمل تقيمها خلال الشهور الأخيرة من كل عام ويشارك فيها أبرز قادتها السابقين، وخبراء من الوكالة ومن فرق التحليل والتفكير في مراكز الدراسات الكبرى، النقاب عن فشل السياسات الأميركية في كل من سورية وإيران، فتحدثت عن نهاية قريبة لمشروع الانفصال الكردي في سورية، وبسط الدولة وجيشها سيطرتهم على منطقتي إدلب وشرق الفرات قبل نهاية العام 2019، بينما أشارت إلى فشل المحاولات الأميركية لتأمين حشد دولي بوجه إيران التي نجحت بإثبات التزامها بالإتفاق النووي رغم الانسحاب الأميركي منه وفرض عقوبات قاسية على إيران، ما حرم الاتهامات الأميركية لإيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية من المصداقية، التي حازها الموقف الإيراني بإثبات التمسك ببرنامج نووي سلمي وصارت العقوبات الأميركية بين خياري الهشاشة بأحادية غير فاعلة، أو إصابة الحلفاء بالعقوبات واستجلاب المزيد من الأزمات في العلاقات الأميركية على الساحة الدولية. وأشارت تقارير وكالة المخابرات الأميركية إلى أن طهران لن تغير سياساتها ولن يتغير النظام فيها بضغط العقوبات التي تسببت بتعقيد الوضع الاقتصادي الإيراني لكن لا تبدو لها مفاعيل سياسية راهنة أو في المدى المنظور، بل ربما تخلق ديناميات ومسارات استقلالية اقتصادياً عن الحركة المصرفية وعن الأسواق الأميركية يصير التراجع عنها مستحيلاً لاحقاً.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبّر بغضب عن موقفه من التقارير الاستخبارية، داعياً مديرة الوكالة جينا هاسبل للعودة إلى مقاعد الدراسة، بينما كانت وزارة الخارجية الأميركية تدرس خياراتها تجاه مؤتمر وارسو بعد فشل تحقيق حضور يمنحه دور الجبهة العالمية بوجه إيران، فيما كانت روسيا والعراق يسيران نحو بلورة أشكال تنسيق ثلاثية روسية عراقية سورية تحت شعار الاستعداد لمواجهة خطر الإرهاب بعد الانسحاب الأميركي من سورية.

في مسار موازٍ لقيام المخابرات الأميركية بتكذيب الرئيس دون تسميته، كان رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، في ما بدا رداً على رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو دون أن يسمّيه، يعلن تأكيداته صحة ومصداقية تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، سواء لجهة القدرة على إصابة وتهديد أي مواقع في كيان الاحتلال أو لجهة الاستعداد لخطة دخول الجليل كفرضية من فرضيات القتال في أي حرب مقبلة، بينما حذّر رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس «إسرائيل» من المبالغة في الرهان على عدم تعرّضها لردّ موجع على إغاراتها في سورية لأن إيران وسورية وحزب الله قد يكونون في دائرة التفكير بالردّ، إذا تواصلت الغارات.

في لبنان تقاطعت المناخات الإيجابية في المسار الحكومي عند تأكيد الانتهاء من عقدة تمثيل اللقاء التشاوري وحصر البحث بممثله بين اسمَيْ عثمان المجذوب وحسن مراد، على أن يحسم رئيس الجمهورية اسماً من بينهما عند صياغة مراسيم التأليف، بعدما تمّ التفاهم على تمثيل الوزير للقاء التشاوري ومواقفه، من غير أن يحول ذلك عدم حضوره اجتماعات تكتل لبنان القويّ، بينما لا تزال عملية توزيع الحقائب تحتاج لبعض الاتصالات، لتأمين بديل لحقيبة البيئة لحركة أمل بعدما تمسك اللقاء الديمقراطي بحقيبة الصناعة. وكانت مصادر متابعة قالت إن لا قلق ولا خطر بالعودة إلى الوراء، فـ «الفول صار بالمكيول»، والولادة تمّت والإعلان عنها ينتظر «قطع حبل السرّة».

الحكومة: «ما تقول فول ليصير بالمكيول»…

بلغت موجة التفاؤل الحكومي ذروتها يوم أمس، الى حد الحديث عن 48 ساعة للإعلان عن ولادة الحكومة بعدما تم التوصل الى حل لعقدة تمثيل اللقاء التشاوري للسنة المستقلين، بحسب أكثر من مصدر. فهل تصدق التوقعات ويصعد الدخان الابيض من بعبدا أم ستضاف المهلة الجديدة الى المُهل السابقة التي خالفت التوقعات؟

مصادر حركة أمل وحزب الله أشارت لـ«البناء» إلى أنه «لم يعد هناك من عقد أمام تشكيل الحكومة»، مؤكدة أن «عقدة تمثيل اللقاء التشاوري شبه منتهية وما يجري الآن من مشاورات يهدف الى اعادة توزيع بعض الحقائب بين ثلاث قوى سياسية»، مرجحة ولادة الحكومة في عطلة نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى». بينما أوضح نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أنّ «الأمور الحكومية متّجهة إلى خواتيمها، والرئيس نبيه بري متفائل، لكنّنا باقون على عبارته «ما تقول فول تيصير بالمكيول». إلا أن مصادر « بيت الوسط » أفادت لقناة «المنار» أن «هناك إيجابية مستقرة ورئيس الحكومة المكلف سيكون حاسماً خلال الساعات المقبلة». فيما لفت مرجع كبير إلى أن «ما تحقق بشأن تمثيل « اللقاء التشاوري » جيد، لكن ليس كافياً لإنجاز التشكيل حتى الآن».

أما الحل المتداول في الاعلام فتم إخراجه في الاجتماعات الباريسية بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل وخلال المشاورات بين حزب الله وأمل مع اللقاء التشاوري على قاعدة «لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم»، حيث أظهر الحل تشارك جميع الأطراف في تقديم التنازلات، فتكتل لبنان القوي وفريق رئيس الجمهورية تنازلوا عن الوزير الـ11 بشكل كامل واللقاء التشاوري تنازل عن حرية القرار الكاملة في التصويت في مجلس الوزراء، بل بتنسيق مع رئيس الجمهورية، لكن المؤكد هو تثبيت تمثيل اللقاء كفريق سني وطني مقاوم في الحكومة وكسر احتكار الحريرية السياسية لتمثيل الطائفة السنية، ما يُعدّ سابقة كرّست تمثيل الأطراف النيابية السنية خارج تيار المستقبل في الحكومات المقبلة».

وأكدت مصادر نيابية في اللقاء التشاوري لـ«البناء» التوصل الى حل لعقدة تمثيلهم «على أن يكون الوزير من بين الأسماء التسعة وممثلاً للقاء ويحضر اجتماعاته، ولكن لا مانع من أن يحضر اجتماعات تكتل لبنان القوي وينسق مع رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء»، موضحة أن الأهم أننا انتزعنا حقنا في التمثيل بحسب حجمنا النيابي بعدما حاول البعض تجاهلنا». غير أن مصادر «البناء» تحدثت عن تحفظات لدى بعض أعضاء اللقاء على الاتفاق في نقطتين: اسم الشخصية ويسأل هذا الفريق: «إذ أصر بعض أعضاء اللقاء على أن يكون من الستة لا من الثلاثة فقط». والنقطة الثانية تموضع الوزير، فإذا كان ممثلاً حصرياً للقاء فلماذا يحضر في تكتل لبنان القوي إذا سلمنا جدلاً بأن تنسيقه مع رئيس الجمهورية أمراً طبيعياً؟».

وعلمت «البناء» أن «الرئيس نبيه بري نصح النائب فيصل كرامي خلال لقائهما الأخير بإبداء مرونة لناحية الوزير الذي يمثلهم نظراً لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلد جراء التأخير بتأليف الحكومة، كما نصح بري الحريري وفريق رئيس الجمهورية ايضاً بملاقاة تنازل اللقاء بتنازل مقابل، كما تلقى اللقاء التشاوري نصائح من حزب الله خلال الاجتماع الأخير مع المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل بضرورة القبول بحلول تُعتبر مقبولة لديهم وتُثبت تمثيلهم في الحكومة العتيدة والحكومات المقبلة».

وإذ تسلم رئيس الجمهورية الأسماء التسعة، أعرب عضو اللقاء النائب عبد الرحيم مراد عن تفاؤله بـ»قرب تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة»، وأكد أنه سيصار الى اختيار أحد هذه الأسماء خلال الساعات الـ 24 المقبلة، «لافتاً إلى ان «التوجه هو لتوزير ممثل للقاء التشاوري يصوّت مع اللقاء ويلتزم بكل مواقفنا على أن يشارك في اجتماعات تكتل لبنان القوي شكلياً». وفي حديث تلفزيوني أوضح مراد: «في الأمور الاستراتيجية نحن فريق واحد مع التيار الوطني الحر، ولكن في الأمور الداخلية نختلف في بعض المواضيع، ولكل فريق حق في التعبير عن رأيه»، مشيراً الى أن «باسيل التقى بنا وتحدّث بكلام لطيف وهو مقتنع بضرورة تسمية وزير من بين التسعة»، مشدداً على ان «إعادة تعويم اسم جواد عدرا غير واردة لدى باسيل».

وإذ كشفت مصادر مطلعة لقناة الـ»أو تي في» عن «حصر اسماء من سيمثل اللقاء في الحكومة من 3 إلى 2 ليصبح الخيار بين عثمان مجذوب وحسن مراد»، رجحت مصادر «البناء» أن يكون عثمان هو الاسم المرجح وهو مدير مكتب النائب كرامي وهو أكثر مقبولية لدى الرئيس المكلف.

التفاوض على الحقائب مستمر

وإذ تمكن التيار الوطني الحر من استعادة وزارة البيئة، بحسب ما أكدت مصادر مستقبلية، إلا أن مصادر عين التينة نفت لـ«البناء» أن يكون الحريري أبلغ بري الوزارة التي ستنالها حركة أمل مقابل تخلّيه عن البيئة، مشيرة الى أن المشاورات والعروض مستمرة ولم تستقرّ على شيء نهائي». بينما أكدت مصادر «الاشتراكي » أن «اللقاء الديمقراطي مشاركته في الحكومة مربوطة بوزارتي التربية والصناعة».

ما يعني أن المفاوضات انتقلت جدياً الى مسألة توزيع الحقائب بعدما تم الانتهاء من عقدة تمثيل اللقاء التشاوري، لكن أي اتفاق نهائي لم يحصل حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، حيث استمرت المشاورات والاتصالات على خط بيت الوسط عين التينة كيلمنصو ومعراب ومع حزب الطاشناق لتذليل آخر العقد، وطرح استبدال الإعلام بالسياحة، الواردة في حصة الطاشناق »، غير أن مصادر الأخير نفى «ان تكون المبادلة بين وزارتي الإعلام و السياحة موجودة فلم يتحدث احد مع الطاشناق بهذا الموضوع».

بري: الجلسة مرهونة بالحكومة

ونقل النواب عن الرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي، أن بري «قام في اليومين الماضيين بكل ما يلزم في سبيل تسهيل تأليف الحكومة كما فعل في مرات سابقة». وقد وضع النواب في أجواء اجتماع هيئة مكتب المجلس ، مشيراً الى ان «هناك 9 بنود على جدول اعمال الجلسة العامة التي سيحدد موعدها لاحقاً». وكان بري ترأس اجتماع الهيئة للبحث في عقد جلسة عامة للمجلس والمواضيع التي ستطرح على جدول الأعمال، من بين المشاريع والاقتراحات المحالة للهيئة العامة وعددها 21 بالإضافة إلى 13 اقتراح قانون معجلاً. وبعد الاجتماع، أكد الفرزلي أنه «تمّت مناقشة جدول أعمال جلسة نيابية محتملة، وتمّ خلق شبكة أمان كبدائل في حال لم تتشكل الحكومة». وأضاف: «تهيأ المكتب لاتخاذ كل القرارات اللازمة في حال تشكلت الحكومة أو لا».

وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إن «عقد الجلسة التشريعية مرهونة بمسألة تأليف الحكومة، فإذا تجاوزنا مطلع الأسبوع المقبل بلا حكومة، فالرئيس بري سيدعو حتماً الى جلسة تشريعية حيث سيعمد بري الى توزيع جدول أعمال الجلسة على النواب قبل عقد الجلسة بأيام لا سيما الأمور التي تتعلق بالموازنة والتشريعات المالية الضرورية». وأكدت المصادر أن «الرئيس بري تواصل مع مختلف الأطراف ووضعهم في هذا الأمر وأبدوا موافقتهم المشاركة في الجلسة».

وفي غضون ذلك بدت لافتة زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي الى لبنان، حيث يلتقي خلالها المسؤولين السياسيين والماليين الكبار في البلاد. وفي السياق، أبلغه رئيس الجمهورية، ان «لبنان يشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وان القوانين اللبنانية تعاقب مرتكبي أي نشاطات مماثلة جزائياً ومالياً، ويتم تطبيق هذه القوانين بحزم ودقة وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية». واشار الى ان لبنان «أنشأ لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، اضافة الى لجنة مماثلة لمكافحة تبييض الاموال»، لافتاً الى ان «لبنان يقوم ايضاً بالإجراءات التشريعية المطلوبة لمواكبة القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لا سيما بعد الإنجاز الذي حققه الجيش اللبناني بالقضاء على التنظيمات الإرهابية في الجرود الشرقية».

وقالت مصادر مطلعة لــ«البناء» إن «زيارة المسؤول الاميركي تأتي في سياق التحضير لسلة عقوبات جديدة تطال شركات ورجال أعمال مقربين من حزب الله، بحسب زعم الإدارة الأميركية، مشيرة الى أن «إدارة الرئيس الأميركي ستواصل الضغط على حزب الله وإيران انطلاقاً من الصراع القائم في المنطقة بين المحورين»، بينما لاحظ مراقبون اشتداد وطأة الضغط المالي والاقتصادي الأميركي على إيران وحزب الله لدفعهما للخروج عسكرياً من سورية»، كما جاءت الزيارة عقب إطلالة السيد حسن نصرالله قبل أيام والمواقف الهامة التي أطلقها لا سيما في ما يتعلق بالمعادلات العسكرية الجديدة في سورية وسقوط المشروع الأميركي الإسرائيلي بمقايضة انسحاب القوات الأميركية من سورية بانسحاب القوات الايرانية وحزب الله.

وكان المسؤول الأميركي أكد «حرص الولايات المتحدة على التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية للدولة اللبنانية والمصارف، لمكافحة تمويل الارهاب وتبييض الاموال»، متمنياً ان «تتمكن الحكومة اللبنانية بعد تشكيلها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة في لبنان».

اللواء

تعادُل التفاؤل والحَذَر في تجاذُب ربع الساعة الأخيرة!

تبادُل الحقائب لم يُحسَم.. ومتابعة أميركية لتأليف الحكومة

نجح الرئيس المكلف سعد الحريري في فرض أجندة التأليف على ما عداها، في محاولة لإنجاز هذا الملف المأمول ان يفتح الباب امام انفراج اقتصادي وملء الشواغر في مجلس الجامعة، والمجلس العسكري، والإدارات، فضلاً عن تشريع الانفاق، وإقرار الموازنة، وتحريك العجلة الاقتصادية، انطلاقاً من وضع مقررات مؤتمر «سيدر» قيد التطبيق.

وكاد الحماس السياسي، على وقع حركة لم تهدأ على جبهتي العقدتين: تموضع الوزير الممثل للقاء التشاوري (أو نواب سنة 8 آذار)، وتبادل محدود لحقيبتين أو أكثر، بين الرئيس نبيه برّي، الذي ابقى يده على «زناد» الجلسة التشريعية، وحليفه (حتى وقت قريب) النائب السابق وليد جنبلاط، وربما تعدى الأمر إلى «القوات اللبنانية».. ان يعطل كل شيء بانتظار الدخان الأبيض من بعبدا، في مهلة زمنية، لا تتعدّى بعد غد السبت، وفقاً لوصف اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد، مع العلم ان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، الذي لن يكون في الوزارة العتيدة، ملحم رياشي غرّد على حسابه على «تويتر»: واخيرا خلصت الجمعة، (فبراير) شباط 2019.

وتتفق مصادر على صلة بـ«حزب الله» مع ما ذهب إليه رياشي، لجهة موعد يوم غد، لكنها تضع التفاؤل، والحذر على كفتي ميزان في لحظة حذرة، تستوجب التكتم، لإنهاء الرتوش على اتفاق «الوزير السني» من خارج «المستقبل»، والمرتبط إعلانه بين تبادل الحقائب بين الرئيسين برّي والحريري والوزير باسيل.

وعكست تصريحات مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، بعد لقاء الرئيس عون في بعبدا والحريري في «بيت الوسط» اهتماماً اميركياً بتأليف الحكومة، بالاعراب عن أمله في ان «تتمكن الحكومة اللبنانية بعد تشكيلها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة» في معرض ربطه بين مهمته في إطار متابعة، جهود الدولة اللبنانية، في مجالي مكافحة الإرهاب، وتبييض الأموال والتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية للدولة اللبنانية والمصارف على هذا الصعيد.

وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة ان «الطبخة ما استوت بعد» وان اختيار الوزير عن اللقاء التشاوري لا يزال يخضع لأخذ ورد في ضوء تفاهم يقال انه حصل بين عضو في اللقاء بتوزير مقرّب منه جداً مع الوزير باسيل، أدى إلى اغضاب نائب آخر، واضطراره إلى مغادرة بيروت إلى طرابلس احتجاجاً. وقالت المصادر ان عدم زيارة الرئيس المكلف إلى عين التينة اليوم، يدل على عدم نضوج طبخة تبادل الحقائب، في ضوء موافقة الرئيس برّي على حقيبة بديلة لحقيبة البيئة، التي صارت من حصة التيار الوطني الحر.

رتوش أخيرة

وعلى الرغم من ضبابية الصورة والتي لم تنقشع بشكل كامل بعد، فإنه يبدو ان «معضلة» تشكيل الحكومة اقتربت من خواتيمها السعيدة، بحسب ما تسرب من مصادر كل الأطراف المعنية بالتأليف، ولا سيما من «بيت الوسط» و«التيار الوطني الحر» و«اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين»، وايضاً من «حزب الله» وعين التينة، والتي أجمعت على ان الإعلان عن مراسيم التشكيل قد تصدر بين اليوم وغداً، أو السبت على أبعد حدّ، إذا ما تمّ الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه لجهة توزيع بعض الحقائب الوزارية، وتمثيل وتموضع وزير «اللقاء التشاوري»، فيما يرتقب ان يقوم الرئيس المكلف سعد الحريري بزيارتين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس لوضعهما في صورة ما تمّ التوافق عليه، وأخذ «البركة» منهما.

وإذا كان لم يتم أمس رصد أي اجتماع علني على خط التأليف، باستثناء زيارة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى «بيت الوسط»، حيث استبقاه الرئيس الحريري إلى مائدة العشاء، لاستكمال البحث في الموضوع الحكومي، على الرغم من ان الكتائب غير ملحوظة في أي «توليفة» حكومية، أقله حتى هذه اللحظة، فإن عملية وضع «الرتوش» الأخيرة على تفاصيل الاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها، بقيت مستمرة طيلة نهار أمس، حيث ذكرت المعلومات انه تمّ حل مسألة تبادل الحقائب، بحيث حسمت حقيبة البيئة لتكتل «لبنان القوي»، على ان يتولاها وزير من حزب «الطاشناق» وليس وزيراً من «التيار الوطني الحر» مقابل منح كتلة «التنمية والتحرير» حقيبة السياحة، وذلك بعد رفض كتلة «اللقاء الديمقراطي» التنازل عن حقيبتي التربية والصناعة، ورفض «القوات اللبنانية» التنازل عن حقيبة الثقافة، لكن معلومات أخرى اشارت إلى ان حقيبة البيئة ستؤول إلى «التيار الحر»، فيما تذهب الإعلام إلى «الطاشناق»، ما دفع مصدراً في «الطاشناق» إلى القول مازحاً: «يبدو انه لم يبق عرب في لبنان ليعطوا الإعلام لارمني»، مضيفاً «بأن أحداً لم يتحدث مع الحزب في موضوع مبادلة السياحة بالاعلام».

وتوقعت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان تبذل في الساعات المقبلة جهود إضافية حثيثة من أجل حسم الملف الحكومي، مشيرة إلى ان الاتصالات التي تستكمل في هذا المجال تهدف إلى الوصول إلى نتيجة إيجابية، ملاحظة ان هذه المرة لا تشبه غيرها لجهة الحسم تشكيلاً أو أي خيار آخر. ولفتت إلى انه بعدما حسمت حقيبة البيئة للتيار الحر، فإن البحث جار عن حقيبة بديلة تمنح لحركة «أمل» مكانها، من غير وزارة الصناعة التي يتمسك بها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، مرجحة ان تكون واحدة من ثلاث حقائب معروضة على الرئيس برّي بينها المهجرين أو السياحة، بعدما رفضت «القوات» التخلي عن الثقافة.

وبحسب المعطيات المتوافرة لتلفزيون «المستقبل» فإن تشكيل الحكومة بات في ربع الساعة الأخير، وان كل المؤشرات تدل على ان لبنان دخل فعليا أسبوع الحسم الحكومي. وهو كان نقل عن مصادر مواكبة لعملية التأليف بأن الرئيس المكلف أنجز اتصالاته ومشاوراته بنسبة كبيرة، وينتظر تتويجها بزيارة سيقوم بها إلى القصر الجمهوري خلال الساعات المقبلة، فيما أكدت محطة «المنار» الناطقة بلسان «حزب الله» نقلا عن مصادرها، بأن إيجابية التأليف مستقرة، وان الرئيس الحريري سيكون حاسماً خلال الساعات المقبلة، مشيرة الى ان الأمتار الأخيرة المتبقية ليست معقدة بل سالكة لكن تحتاج إلى عبور صحيح للتشكيلة النهائية، غير ان قناة OTV الناطقة بلسان «التيار الحر» نقلت عن مصادر مقربة من الرئيس المكلف بأن هناك تقدماً حذراً في موضوع تأليف الحكومة كي لا تتكرر التجارب السابقة، مؤكدة بأن الأسبوع هو أسبوع الحسم، فيما ذهبت محطة L.B.C.I إلى حدّ التأكيد، نقلا عن مصادر وصفتها بالرفيعة، بأن الحكومة ستبصر النور في اليومين المقبلين، وهي تخضع حالياً للمسات الأخيرة، مشيرة إلى ان اسم ممثّل «اللقاء التشاوري» لن يعرف الا مع صدور مرسوم التشكيل.

«تشاؤل» مستقبلي

غير ان مصادر قيادية بارزة في تيّار «المستقبل» كشفت لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري لم يقم بإجراء أي اتصال بأي شخصية مرشحة لتولي حقيبة وزارية في «التيار» لابلاغها أي قرار سلبياً كان أم ايجابياً، مما يعني، بحسب المصادر باستحالة ولادة الحكومة اليوم. ولفتت إلى انه رغم وجود أجواء تفاؤلية على صعيد تشكيل الحكومة، فإن الدخان الأبيض لم ينبعث بعد، لأن الوقائع لا توحي بأن كل العقد قد تمت حلحلتها، بل أكدت ان المعطيات ما زالت على حالها ولم تتغير، وحرصت على وصف الأجواء «بالتشاؤلية»، استناداً إلى أن التجارب التفاؤلية الماضية لم تكن مشجعة على الإطلاق.

ودعت المصادر إلى انتظار موقف واضح وصريح من قبل الوزير جبران باسيل بالنسبة إلى موضوع الثلث المعطيل، وكذلك اتفاق أعضاء «اللقاء التشاوري» على الاسم الذي سيمثلهم في الحكومة، بعدما بات واضحاً وانكشف امام الرأي العام بأن هناك خلافاً في ما بينهم، خاصة وان الجميع يعلم ان النائب فيصل كرامي يطمح شخصياً لأن يكون وزيراً، ولكن هذا الأمر مستبعد لاعتبارات عديدة، ولذلك ومعه بعض أعضاء «اللقاء» رشح مدير مكتبه الزميل عثمان مجذوب، بينما النائب عبد الرحيم يزكي نجله حسن.

ولفتت المصادر القيادية في تيار «المستقبل» إلى إشكالية لم تحسم وهي انه في حال تم التوافق على توزير المجذوب وهو من مدينة طرابلس فإن تيار «المستقبل» والرئيس الحريري لن يتم تمثيلهم في عاصمة الشمال وهو امر مؤسف حيث هناك أهمية كبرى لان يكون لدى التيار وزير سني من المدينة، خصوصا ان الرئيس نجيب ميقاتي سيتمثل بوزير من المدينة وليس من المنطقي ان يكون هناك ثلاثة وزراء من طرابلس، كذلك فان هناك اتفاقاً على ان يتمثل الوزير السابق محمد الصفدي بالحكومة من خلال توزير عقيلته السيدة فيوليت مع العلم وحسب المصادر انها غير محسوبة على المدينة ولكنها زوجة أحد السياسيين البارزين فيها.

ورأت المصادر انه ليس من مصلحة الوزير باسيل ان يتم تسمية المجذوب ممثلاً للقاء التشاوري، لانه عندما يصبح وزيرا فانه من المستحيل انضمامه الى كتلة رئيس الجمهورية باعتباره مدير مكتب كرامي ومن الطبيعي ان يلتزم بقرارات مرجعيته، وتذكر المصادر بالوزير السابق عدنان السيد حسين الذي كان يطلق عليه «الوزير الملك» في عهد الرئيس ميشال سليمان، ولكن لدى اول انعطافة سياسية تمترس خلف مرجعيته الشيعية. من هنا فإن المصادر ترى بان الاجواء لا تزال ضبابية ولم تنقشع بشكل كامل بعد، خصوصا ان علامات استفهام كثيرة لا زالت تدور حول حقيقة موقف «حزب الله» فهل هو يريد حكومة حقا ام لا؟ فلو كان يريدها حقا لكان قام بتسهيل الامر منذ البداية.

ممثّل التشاوري أين؟

الى ذلك، علمت «اللواء» من عضو «اللقاء التشاوري» النائب عبدالرحيم مراد «ان الاجتماع مع المعاون السياسي للامين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل تم خلاله الاتفاق على صيغة تمثيل اللقاء وتموضع وزيره وكيفية علاقته برئيس الجمهورية «وتكتل لبنان القوي»، بحيث يلتزم الوزير الذي سيختاره الرئيس ميشال عون من بين الاسماء التي اقترحها اعضاء «اللقاء» بقرارات «اللقاء» وفي الوقت ذاته ينسق مع رئيس الجمهورية ويحترم وجوده ويحضر اجتماعات «التكتل» و«اللقاء»، على نسق الوزير الارمني الممثل لكتلة نيابية والعضو في التكتل. وسيتم ابلاغ حلفاء «اللقاء» بالاسم الذي اختاره الرئيس عون، والمرجح ان يكون بين حسن عبد الرحيم مراد او مدير مكتب كرامي عثمان المجذوب حسب ما يتم التوافق بين الرئيسين عون والحريري. ونفى مراد ما تردد عن تباين بالرأي بين اعضاء «اللقاء» حول تموضع الوزير الذي يمثلهم، وقال: انه تم الاتفاق على الصيغة وانتهت كل الامور، وكان النائب الدكتور قاسم هاشم حاضرا الاجتماعات.

الأربعاء النيابي

لكن المعلومات التي خرجت من عين التينة، خالفت نفي مراد بالنسبة إلى الخلافات التي عصفت بين أعضاء «اللقاء التشاوري»، إذ أوضح الرئيس نبيه برّي أن «الإتصالات الجارية في شأن تشكيل الحكومة تتركز على نقطتين: الاولى حول كيفية تمثيل اللقاء التشاوري وليس على مبدأ التمثيل الذي كان قد تم الاتفاق عليه، اما النقطة الثانية فتتعلق ببعض اللمسات على بعض الحقائب». وقال في لقاء الاربعاء النيابي امس، انه «حصلت ليل أمس (امس الاول) اتصالات وبشائر خير لكن تبقى نقطة صغيرة تتعلق بأن ممثل اللقاء التشاوري الذي هو حصة رئيس الجمهورية يمثل اللقاء، وهناك اشكالية حول ما اذا كان يحضر اجتماع كتلة لبنان القوي أو اللقاء التشاوري». ونقل النواب ان «الرئيس بري قام في اليومين الماضيين بكل ما يلزم في سبيل تسهيل تأليف الحكومة كما فعل في مرات سابقة». ووضع بري النواب في «اجواء اجتماع هيئة مكتب المجلس»، مشيرا الى ان «هناك 9 بنود على جدول اعمال الجلسة العامة التي سيحدد موعدها لاحقا». وفهم ان «حزب الله» سيتولى ترتيب التباين الذي ظهر بين أعضاء نواب سنة 8 آذار اليوم أو غداً، ان لم يكن قد انطلقت جهوده مساء أمس.

تجدر الإشارة إلى ان الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله ستكون له إطلالة جديدة غروب الأربعاء المقبل، في مهرجان يقيمه الحزب في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وكان الرئيس برّي ترأس في عين التينة أمس اجتماع هيئة مكتب المجلس، حيث اتفق على 9 بنود ستوضع على جدول اعمال الجلسة العامة التي سيحدد برّي موعدها لاحقاً، وهذه البنود عبارة عن 3 اقتراحات و6 مشاريع قوانين، أبرزها يتعلق بتمديد الصرف على القاعدة الاثني عشرية وإصدار سندات اليوربوند، وإعطاء سلفة خزينة للكهرباء بقيمة 27000 مليار ليرة، اعترض عليها الوزير مروان حمادة الذي أعلن ان كتلة «اللقاء الديمقراطي» ليست مستعدة بأن تعطي ضوءاً أخضر لسلطة الكهرباء من دون انتظام الأمور داخل وزارة الطاقة ومن دون أي إشارة إلى القوانين السابقة التي تتعلق بوجوب تنظيم إنشاء الهيئة الناظمة وتشكيل مجلس إدارة مؤسّسة الكهرباء.

وأوضح نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، ان اجتماع المكتب خلق نوعاً من شبكة الأمان للبدائل وفقاً لما قد يستجد سواء لجهة تأليف الحكومة أو لعدم تأليفها، وقال ان الهيئة تهيأت لكل الاحتمالات لكي تأخذ القرار المناسب في كل احتمال.

مكافحة تمويل الإرهاب

على صعيد آخر، بدأ مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي زيارته الرسمية للبنان، بلقاءات عقدها مع الرئيسين عون والحريري ووزير المال علي حسن خليل، من ضمن زيارته الاستطلاعية، وتم خلال هذه اللقاءات التركيز على تطبيق القوانين، مؤكداً حرص الولايات المتحدة الأميركية على التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية للدولة اللبنانية والمصارف لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وحسب المعلومات الرسمية، فإن الرئيس عون أبلغ ان «لبنان يشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال، وان القوانين اللبنانية تعاقب مرتكبي اي نشاطات مماثلة جزائيا وماليا، ويتم تطبيق هذه القوانين بحزم ودقة وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية». واشار الى ان لبنان «أنشأ لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الارهاب، اضافة الى لجنة مماثلة لمكافحة تبييض الاموال»، لافتا الى ان «لبنان يقوم ايضا بالإجراءات التشريعية المطلوبة لمواكبة القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب، لا سيما بعد الانجاز الذي حققه الجيش اللبناني بالقضاء على التنظيمات الارهابية في الجرود الشرقية».

واكد الرئيس عون للمسؤول الاميركي ان «المعركة ضد الارهاب لم تنته وهي تحتاج الى تعاون المجتمع الدولي»، شاكرا الولايات المتحدة على «مساعداتها العسكرية للجيش اللبناني»، لافتا الى ان «النزوح السوري للبنان زاد في الاعباء الاقتصادية والامنية، ولا بد من ان يتعاون المجتمع الدولي للحد من هذه الاعباء». وخلال الاجتماع، سلم الوزير سليم جريصاتي الذي حضر اللقاء تقريرا الى بيلينغسلي تضمن موجزا عن «اهم الانجازات التي حققها لبنان في مجالي مكافحة الارهاب وتبييض الاموال منذ تولي الرئيس عون مسؤولياته الدستورية»، موضحا ان «كل حساب مصرفي يجمد في مجالي مكافحة الارهاب او تبييض الاموال، لا يمكن تحريكه الا بقرار قضائي فقط». وذكر ان المسؤول الأميركي أشاد بالتقرير، مبدياً تقديره للجهد الذي بذل في هذا الاتجاه، معلناً انه ترك ارتياحاً.

المصدر: صحف