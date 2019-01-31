رئيس اللجنة الثورية في اليمن: أبلغنا المبعوث الدولي بأننا مع فتح الطريق إلى المطاحن عندما تكون الظروف تسمح وندعو لإلزام الطرف الآخر بعدم عرقلة تنفيذ اتفاق السويد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2019 - 00:37

رئيس اللجنة الثورية في اليمن: أبلغنا المبعوث الدولي بأننا مع فتح الطريق إلى المطاحن عندما تكون الظروف تسمح وندعو لإلزام الطرف الآخر بعدم عرقلة تنفيذ اتفاق السويد

منذ 27 mins 31 January، 2019
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