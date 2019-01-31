أمين عام المكتب السياسي لأنصار الله: بريطانيا طرف أساسي في العدوان على اليمن

أكد الأمين العام للمكتب السياسي لأنصار الله فضل أبوطالب أن بريطانيا طرف أساسي في العدوان على اليمن. وقال أبو طالب في منشور على صفحته في الفيس بوك “إن بريطانيا دولة معادية للشعب اليمني وهي طرف أساسي في العدوان على الشعب اليمني منذ اليوم الأول”.

وأشار أمين عام المكتب السياسي لأنصار الله الى أن بريطانيا مشاركة عمليا وفنيا ولوجستيا في هذا العدوان وهي تبيع كافة أنواع الأسلحة الفتاكة لدول العدوان. وأضاف أن بريطانيا تسهم بشكل كبير في توفير الغطاء السياسي الدولي على انتهاكات العدوان في اليمن.

ووصف تصريحات السفير البريطاني بالمعادية، مشيرا الى أن هذه التصريحات ليست غريبة فهي تأتي تأكيدا على السياسات والتوجهات العدوانية.

المصدر: المسيرة نت