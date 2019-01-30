أكثر من 15 صاروخ كاتيوشا أطلقه عدوان التحالف السعودي على قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي بـ #الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2019 - 22:24

أكثر من 15 صاروخ كاتيوشا أطلقه عدوان التحالف السعودي على قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي بـ #الحديدة

منذ 39 mins 30 January، 2019
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