مجلس الأمن القومي التركي: سنواصل موقفنا الحازم فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع الحالي في #إدلب وتطبيق خارطة الطريق في #منبج بشكل عاجل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2019 - 22:24

مجلس الأمن القومي التركي: سنواصل موقفنا الحازم فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع الحالي في #إدلب وتطبيق خارطة الطريق في #منبج بشكل عاجل

منذ 1 ساعة 30 January، 2019
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