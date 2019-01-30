العدو الاسرائيلي يهدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة الـ139 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2019 - 22:24

العدو الاسرائيلي يهدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة الـ139

منذ 1 ساعة 30 January، 2019
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

هدمت آليات وجرافات العدو الإسرائيلي مساء الأربعاء مساكن قرية العراقيب في النقب في الاراضي الفلسطينية المحتلة، للمرة الـ139.

وقال أهالي العراقيب إن “شرطة الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت القرية لحماية الجرافات والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح وتركتهم في العراء دون مأوى غير آبهة بأحوال الطقس الباردة”.

وأكدت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تلاحق أهالي قرية العراقيب بشكل مستمر لانهم يؤكدون تشبثهم بأرضهم ويصرون على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام رغم الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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