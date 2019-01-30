اليمن: طيران العدوان يشن 15 غارة في تصعيد غير مسبوق على الحديدة

شن طيران العدوان السعودي الاميركي على اليمن الأربعاء 15 غارة جوية على محافظة الحديدة اليمنية في انتهاك خطير وتصعيد غير مسبوق لاتفاق السويد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن “طيران العدوان شن تسع غارات على منطقة المرابيت شرق الجراحي وغارة على مفرق الصليف وأخرى على الكدن وأربع على المعشور بالسخنة في الحديدة في الوقت الذي واصل فيه مرتزقة العدوان خروقاتهم المكثفة في الحديدة رغم التزام الجيش واللجان الشعبية بضبط النفس وعدم الرد على تلك الخروقات”.

وقال سريع إن “خروقات العدوان ومرتزقته في الحديدة، بقدر ما هو تحد سافر للقرارات الأممية فإنها كفيلة بنسف اتفاق السويد وإفشال الجهود الأممية لوقف العدوان وإحلال السلام في اليمن”، ولفت الى ان “قوى العدوان ومرتزقته المسئولية الكاملة عن تلك الخروقات والتصعيد الخطير وما سيترتب على ذلك من تداعيات”، وأكد أن “القوات المسلحة لا تزال تلتزم بأعلى درجات ضبط النفس واحترام القرارات الأممية وما تم الالتزام به في السويد”.

المصدر: موقع انصار الله