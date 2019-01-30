مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار يوم الاربعاء 30-1-2019

على شَفا حكومةٍ يقفُ لبنان، وعلى آمالِ السياسيينَ بقربِ انجازِ التشكيلِ تتقلبُ انظارُ اللبنانيين..

المشاوراتُ الحكوميةُ تتسارعُ في ساعاتِ الحسم، واِن سبقت مؤشراتُها الايجابيةُ بالتشكيلِ ايَ خيارٍ آخر، فانَ الامورَ بخواتيمِها كما أكدت التجارب..

ايجابيةُ بعبدا كعينِ التينة، واجواءُ وادي ابو جميل تتحدثُ عن امتارٍ اخيرةٍ دقيقةٍ لكنها غيرُ خطيرة، والرئيسُ المكلفُ عندَ مهلتِه الزمنيةِ التي شارفت على الانتهاء..

وحتى ينتهيَ المشهدُ الى حكومة، فانَ الانفاسَ تُحبسُ حتى انجازِ المهمة، لتبدأَ مهماتٌ أكثرُ دقةً في ظلِّ الواقعِ الاقتصادي والمالي الذي هو بحاجةٍ الى عنايةٍ دستوريةٍ واجرائيةٍ مركزة..

في عينِ التينة ارتكزت الاجواءُ على الايجابياتِ معَ تأكيدِ الرئيسِ نبيه بري تأديتَه قسطَه من التسهيل، وتحسباً لايِّ جديد، كانَ اجتماعُ هيئةِ مكتبِ مجلسِ النوابِ لخلقِ نوعٍ من شبكةِ الامانِ للبدائلِ وفقاً لما قد يستجدُ سواءٌ لجهةِ تأليفِ حكومةٍ او لعدمِ تأليفِها كما قالَ نائبُ الرئيسِ ايلي الفرزلي بعدَ الاجتماع، فكانَ التحضيرُ لجلسةٍ نيابيةٍ بعشَرةِ بنودٍ وبلا موعدٍ محدد ..

في الاقليمِ تحضيراتٌ ايرانيةٌ لاحياءِ اربعينيةِ الثورةِ الاسلاميةِ ببندٍ واحد: الثورةُ مستمرة، وابناؤها ثابتون..

ايرانُ هذه التي تواجهُ عقوباتٍ مخالفةً للقوانينِ الدولية، اَذعنت لصدقِها الاستخباراتُ الاميركية، فاَقرت مديرتُها جينا هاسبل بأنَ طهرانَ لا تسعى لامتلاكِ سلاحٍ نووي ،و لا تزالُ ملتزمةً بالاتفاقِ النووي رغمَ انسحابِ واشنطن منه..

تقديرٌ للاستخباراتِ عُرضَ امامَ الكونغرس مناقضٌ لكلِّ مزاعمِ ترامب التي على اساسها فرضَ العقوبات ضد ايران، فعادَ ليفتحَ جبهةً جديدةً معَ قادة اجهزته الاستخباراتية وبينهم هاسبل التي عيَّنَها مؤخراً، واصفاً اياهم بالسُّذَّج ، وداعياً الى اعادتِهم للمدارس ..

المصدر: قناة المنار