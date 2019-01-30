اليمن: لجنة شؤون الأسرى تعلن عن تحرير سبعة اسرى من السجون السعودية

أعلن رئيس “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” في اليمن عبد القادر المرتضى “استلام سبعة من أسرى الجيش واللجان الشعبية كانوا داخل السجون السعودية”.

وأشار المرتضى في حديث له الاربعاء إلى أن “الجنة شؤون الاسرى استلمت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي عدد 7 من أسرى الجيش واللجان الشعبية تم نقلهم عبر طائرة تابعة للصليب الأحمر الى مطار صنعاء الدولي”.

وذكر المرتضى ان “الاسرى هم: أحمد إبراهيم أحمد يوسف الكبسي، حمزة علي داحش داحش مبارك، صالح محسن هادي جار الله قناف، على عبدالله هادي هادي الشمري، علي علي صالح صالح النقيب، قاسم محمد احسن محمد السويدي ومحمد حسن يعقوب محمد”.

وأعرب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عن شكرة وتقديره لمكتب المبعوث الدولي بصنعاء وللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء ولكل من ساهم في تسهيل هذه العملية.

المصدر: موقع انصار الله