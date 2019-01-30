القوات المسلحة اليمنية: خروقات وتصعيد العدوان بالحديدة كفيل بنسف اتفاق السويد

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “طيران العدوان شن اليوم 15 غارة على محافظة الحديدة في تصعيد غير مسبوق منها 9 غارات على منطقة المرابيت شرق الجراحي وغارة على مفرق الصليف وغارة على الكدن وأربع غارات على المعشور بالسخنة في الحديدة”، وتابع “في الوقت الذي واصل فيه مرتزقة العدوان خروقاتهم المكثفة في الحديدة رغم التزام قواتنا بضبط النفس وعدم الرد على تلك الخروقات”.

وقال سريع في حديث له الاربعاء إن “خروقات العدوان ومرتزقته المتواصلة في الحديدة بقدر ما تعد تحديا سافرا للقرارات الأممية فإنها كفيلة بنسف اتفاق السويد وإفشال الجهود الأممية لوقف العدوان وإحلال السلام في اليمن”، وحمل “العدوان ومرتزقته المسئولية الكاملة عن تلك الخروقات والتصعيد الخطير وما سيترتب على ذلك من تداعيات”، وأكد أن “قواتنا لا تزال تلتزم بأعلى درجات ضبط النفس واحترام القرارات الأممية وماتم الالتزام به في السويد”.

المصدر: موقع انصار الله