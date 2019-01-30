الجيش اليمني واللجان الشعبية يفشلون هجوما لقوى العدوان في الحديدة

أفشلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء هجوما لقوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن في غرب حيس بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “الغزاة والمرتزقة شنوا هجوماً فاشلاً غرب حيس مستخدمين المدرعات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، لكن أبطال الجيش واللجان تصدوا لهم أوقعوا عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم”.

وأشار المصدر إلى أن “خروقات قوى العدوان المتواصلة تكشف حقيقة نواياهم وعدم جديتهم في تنفيذ التزاماتهم التي وقعوا عليها في السويد”.

وأكد المصدر “جهوزية أبطال الجيش واللجان الشعبية العالية للرد على أي تصعيد جديد لقوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقتهم في جبهات الساحل الغربي”.

المصدر: موقع انصار الله