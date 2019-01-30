المشاط التقى غريفيث: نلتزم بتنفيذ اتفاق السويد بالرغم من تعنت الطرف الاخر

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى لحركة أنصار الله مهدي المشاط “الإلتزام بتنفيذ اتفاق السويد بالرغم من تعنت الطرف الأخر وتنصله من التزاماته واستمراره في خروقاته اليومية لوقف إطلاق النار والتي كان أخرها استهدافه لفريق نزع الألغام بالحديدة، والذي أدى إلى استشهاد المهندس محمد العذري”.

موقف المشاط جاء خلال لقائه الاربعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

من جهته، عبر غريفيث عن “تعازيه وتعازي الأمم المتحدة في استشهاد عضو فريق نزع الألغام”، وشكر “للمشاط على إطلاق سراح الأسير السعودي المريض”.

المصدر: وكالة سبأ