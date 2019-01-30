ترامب على تويتر: ربما على الاستخبارات الاميركية العودة الى مقاعد الدراسة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2019 - 17:35
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ترامب على تويتر: ربما على الاستخبارات الاميركية العودة الى مقاعد الدراسة
منذ 1 ساعة
30 January، 2019
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