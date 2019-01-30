ترامب : استنتاجات مديرة الاستخبارات الاميركية بشأن ايران ساذجة وسلبية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2019 - 17:36

ترامب : استنتاجات مديرة الاستخبارات الاميركية بشأن ايران ساذجة وسلبية

منذ 1 ساعة 30 January، 2019
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