في ذكرى إنتصار الثورة.. عرض 12 صاروخا باليستيا في طهران

عرضت ايران 12 صاروخا باليستيا في المعرض الكبير للقوات المسلحة الايرانية الذي افتتح صباح اليوم الاربعاء بطهران تحت عنوان “اقتدار 40”.

وفي هذا المعرض المقام في مصلى “الامام الخميني (رض)” لمناسبة الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، تم عرض مختلف انواع المنظومات الصاروخية الباليستية الايرانية (12 صاروخا).

ومن الصواريخ المعروضة؛ “خرمشهر” و”سجيل” و”قدر اف” و”قدر اج” و”قيام” و”شهاب 1″ و”شهاب 2″ و”زلزال” و”ذوالفقار” و”هرمز”.

وبامكان المواطنين تفقد هذا المعرض العسكري لفترة 10 ايام.

المصدر: فارس