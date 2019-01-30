الرئيس روحاني: أميركا فشلت في كل مواجهاتها ضد ايران

أكد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني فشل كل المؤامرات الأميركية ضد بلاده.

وفي كلمة له في مرقد الامام الخميني الراحل (قدس سره) بمناسبة بداية الاحتفال بذكری الثورة الاسلامية، قال الشيخ روحاني إن الولايات المتحدة لم تخرق عهدها مع ايران فقط بل مع العديد من دول العالم.

وقال :” لاتستطيع أي قوة أن تلحق بنا الضرر. أمريكا في مواجهتها الأخيرة مع ايران فشلت من الناحية السياسية والقانونية وفشلت دوليا واقليميا، کما فشلت في الحرب النفسية داخل ايران وستفشل من الناحية الاقتصادية بعزم الشعب وصموده؛ فالعالم كله خلال هذه المواجهة يدعم ايران ويدين أمريكا باستثناء بعض الدول ومشكلتنا في ايران ترجع للضغوط والمؤامرات التي تمارسها أمريكا وأذنابها”.

المصدر: العالم