لافروف: نأمل ألا يكون التواجد العسكري الأميركي في العراق يخدم أهدافاً جيوسياسية خفية

أعلن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن موسكو تأمل أن يكون تواجد القوات الاميركية في العراق “يتوافق مع الأهداف المعلن عنها في مكافحة الاٍرهاب بعيداً عن أهداف جيوسياسية اميركية خاصة”.

وقال لافروف، عقب لقائه نظيره العراقي، “بالطبع نتوقع أن يكون الوجود العسكري الأميركي في العراق مستوفياً لأهدافه المعلنة، وهي مكافحة الإرهاب ومساعدة الحكومة العراقية على تحقيق الاستقرار في الوضع ، وليس حل المهام الجيوسياسية في هذه المنطقة بطريقة ما”. وشدد لافروف على أن موسكو “تحترم السيادة العراقية وترى التواجد العسكري الأميركي في العراق قانونياً من الناحية الدولية لأنه جاء بتوافق مع الحكومة العراقية، حسب قوله. وأضاف لافروف أن اللقاء بحث مسألة ضمان أمن الحدود العراقية السورية وموضوع انسحاب القوات الاميركية من سوريا إضافة الى ما يُسمى “التسوية العربية الاسرائيلية.”

وتابع قوله فيما يخص الوضع بسوريا “أبلغنا شركاءنا في العراق على ضرورة إطلاق عمل اللجنة الدستورية للتوصل الى تسوية في الجمهورية العربية السورية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية