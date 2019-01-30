مهاتير محمد: اسرائيل إجرامية ونحتفظ بحق منع الإسرائيليين من دخول بلدنا

وصف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد “إسرائيل” بأنَّها “دولة إجرامية”، وقال في بيان صدر عن مكتبه: نحن نحتفظ بالحق في منع الإسرائيليين من دخول بلدنا، وعندما يدينُنا العالم لهذا السبب، فلدينا الحق في القول إنَّ العالم منافق، وحديثَه عن حقوق الإنسان وسيادة القانون هو كلام فارغ.. فإسرائيل دولة إجرامية وتستحق الإدانة و نحن نعرف الدعم القوي لها، ولا يمكننا العمل ضدها إلى أبعد من رفض الاعتراف بها.

ورداً على نقل بطولة رياضية دولية من ماليزيا قال مهاتير محمد: “إذا كانت ماليزيا تحظر دخول رياضيين إسرائيليين إليها، فإنَّ الولايات المتحدة تحظر دخول مواطني خمس دول إسلامية إليها، وتخطط لبناء جدار يفصلها عن أمريكا الجنوبية، كما أن هنغاريا وبولندا وجمهورية التشيك تمنع اللاجئين من دخولها.

المصدر: قناة المنار