اتفاق ربط سككي بين مينائي جابهار الايراني وكراتشي الباكستاني

توصلت ايران وباكستان الى اتفاق مبدئي حول مشروع الربط السككي بين مينائي جابهار وكراتشي كما أفاد السفير الايراني لدى اسلام اباد مهدي هنردوست.

واعرب هنردوست عن أمله بوضع هذا الاتفاق حيز التنفيذ بسرعة، موضحا ان منفذ “ريمدان” الحدودي يعد موضع اهتمام من قبل الحكومة الباكستانية حيث تأمل باستخدامه لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية ورفع حجم التجارة مع ايران.

ولفت الى ان اسلام اباد تحدوها الرغبة لتمتين الاواصر وزيادة التجارة مع ايران عبر منفذ ريمدان الحدودي وهو مايتطلب توفير البنى التحتية اللازمة للربط بين مينائي كراتشي وغوادر الباكستانيين.

وفي ذات السياق قال المشرف على قائمقامية جابهار / جنوب شرق ايران/ رحمدل باقري في هذا السياق: ان الربط السككي والبحري والجوي والبري بين جابهار وباكستان يصب لصالح البلدين ويثمر عن تحقيق التنمية.

من جهته قال وزير سكك الحديد الباكستاني شيخ رشيد احمد: ان تنفيذ مشروع اكمال خط سكة الحديد بين كراتشي وغوادر وجابهار يثمر عن التنمية الاقتصادية في المنطقة.

المصدر: وكالة فارس