عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين الأربعاء، عن عودة أكثر من ألف لاجئ إلى أرض الوطن خلال الـ24 ساعة الماضية. وجاء في نشرة المركز اليومية “خلال الـ 24 ساعة الماضية، عاد 1089 لاجئاً من أراضي دول أجنبية إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك وعاد من لبنان 489 شخصا عبر معبري “جديدة يابوس” و “تلكلخ”، (من بينهم 147 امرأة و249 طفلا)، وعاد 600 لاجئ من الأردن عبر معبر “نصيب”، من بينهم (180 امرأة و306 أطفال).

من جانب آخر، أفاد المركز بأن 286 نازحاً عادوا، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد. وبالإضافة إلى ذلك قام صندوق أحمد قديروف، بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، واحدة في حلب، حيث تم توزيع 1 طن من الخبز، و أخرى في بسيم (محافظة دمشق)، حيث تم توزيع 300 حزمة من الملابس الدافئة والفوط للمواطنين السوريين.

وذكر المركز أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري، واصلت خلال الــ24 ساعة الأخيرة تنفيذ عملية تطهير الأراضي من الألغام، بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 31 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية