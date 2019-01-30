قتيلان جراء هجوم بقنبلة استهدف مسجدا في جنوب الفيليبين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2019 - 08:10

قتيلان جراء هجوم بقنبلة استهدف مسجدا في جنوب الفيليبين

منذ 36 mins 30 January، 2019
أخبار موقع المنار

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