مجموعة ليما (التي تضم 14 دولة من قارة اميركا) تعلن معارضتها لأي تدخل عسكري في فنزويلا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2019 - 08:10

مجموعة ليما (التي تضم 14 دولة من قارة اميركا) تعلن معارضتها لأي تدخل عسكري في فنزويلا

منذ 37 mins 30 January، 2019
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