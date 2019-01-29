البرلمان البريطاني يرفض تعديلا بتمديد المادة 50 في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 26 فبراير المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 29 2019 - 23:38

البرلمان البريطاني يرفض تعديلا بتمديد المادة 50 في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 26 فبراير المقبل

منذ 1 ساعة 29 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة