كتائب القسام يدعو مناصري المقاومة لدعمها ماليًا عبر “البتكوين”

دعا الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام “أبو عبيدة”، مساء اليوم الثلاثاء، لدعم المقاومة الفلسطينية مالياً من خلال عملة الـ “بيتكوين” الالكترونية. وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي عبر قناته الجديدة عبر تطبيق التليجرام: “ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة الـ “بيتكوين” عبر الآليات التي سنعلن عنها قريباً”.

وأضاف الناطق العسكري أن “العدو الصهيوني يحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل لكن محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة”.

المصدر: وكالة شهاب