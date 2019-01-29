كتائب القسام: ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة الـ “بيتكوين” عبر الآليات التي سنعلن عنها قريباً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2019 - 23:38

كتائب القسام: ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة الـ “بيتكوين” عبر الآليات التي سنعلن عنها قريباً

منذ 2 ساعة 29 January، 2019
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