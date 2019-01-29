كتائب القسام: ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة الـ “بيتكوين” عبر الآليات التي سنعلن عنها قريباً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2019 - 23:38
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مصادر مطلعة على ملف التأليف: الرئيس الحريري أبلغ قيادات سياسية أن الساعات الـ 72 المقبلة هي ساعات حاسمة
مصادر مطلعة: الرئيس ميشال عون اتفق مع الرئيس المكلف على أن يكون هذا الأسبوع أسبوع الحسم في الموضوع الحكومي
المصادر: لقاء الحريري باسيل يحسم إما تشكيل الحكومة أو اللجوء لخيارات سلبية وليس من مصلحة أحد العودة إلى ما قبل التأليف
الرئيس المكلف سعد الحريري: الحسم بشأن تأليف الحكومة في اليومين المقبلين والأمور إيجابية وأنا متفائل بحذر
تكتل لبنان القوي: إذا لم تبصر الحكومة النور هذا الأسبوع سيكون لنا حديث آخر لأنه سيتضح وجود نية لتعطيل التشكيل
دمشق: إيران وسوريا توقعان مذكرة شاملة لعدد من الاتفاقات الاستراتيجية الهادفة إلى إعادة إعمار سوريا في مختلف المجالات
الرئيس الأسد: اتفاق التعاون بين سوريا وإيران يسهم في مواجهة الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها البلدان
وكالة سبوتنيك: عودة سوريا إلى الجامعة العربية هو الموضوع الأبرز في الاجتماع الوزاري العربي في الأردن
مكتب نتانياهو: المحادثات مع الوفد الروسي تطرقت إلى تعزيز التنسيق العسكري في سوريا لتفادي الاحتكاكات
مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث يصل إلى الحديدة غرب اليمن في أول زيارة له بعد توقيع اتفاق ستوكهولم
رئيس الوزراء الماليزي: "إسرائيل" دولة مجرمة وتستحق الإدانة ونتمسك بحقنا في منع دخول "إسرائيليين" إلى بلدنا
إصابة 15 فلسطينياً بينهم مسعف برصاص قوات الاحتلال خلال فعاليات المسير البحري شمالي قطاع غزة
استشهاد الفلسطيني سمير غازي النباهين متأثراً بجروح أصيب بها شرق البريج خلال مسيرات العودة الأسبوع الماضي
الرئيس السابق لهيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس يطلق رسمياً حملته الانتخابية
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يقبل استقالة حكومة رامي الحمد الله ويكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة
وكالة الأونروا تدعو دول العالم إلى مساعدتها لتأمين ميزانيتها للعام 2019 بعد وقف الولايات المتحدة دعمها المالي لها
السلطات المصرية تفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين لثلاثة أيام بعد 3 أسابيع على إغلاقه جزئياً
القاهرة: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقى كبار الشخصيات الدينية في ختام زيارته إلى تعزيز العلاقات مع مصر
الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على عدد من التلال والمواقع التابعة لقوى العدوان غرب مجازة في عسير
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على تظاهرات جديدة لمعارضين في الخرطوم ومدينة أم درمان
الصين تدين "الدوافع السياسية" للولايات المتحدة بعد قضية تتعلق بعملاق الاتصالات الصيني هواوي
مقررة للأمم المتحدة مكلفة التحقيق بمقتل خاشقجي تعلن أنها ستقدم تقريرها في نهاية شهر أيار/مايو المقبل
فنزويلا: النائب العام يمنع خوان غوايدو من مغادرة البلاد ويأمر بتجميد حساباته المصرفية
إيران: 5 جرحى جراء تفجيرين وقعا في شارع بعثت مقابل مقر الشرطة في مدينة زهدان جنوب شرق البلاد
نيجيريا: فرار حوالي 30 ألف شخص من بلدة ران في جنوب البلاد خلال 48 ساعة هرباً من بوكو حرام
البرلمان البريطاني يرفض تعديلاً قدمه زعيم المعارضة جيريمي كوربن يدعو إلى منع الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: اتفاق بريكست مع بريطانيا هو أفضل الممكن ومسألة إعادة التفاوض حوله غير واردة
الرئيس الأوكراني: نحن بحاجة إلى السلام مع روسيا والشعب الأوكراني أنهك جراء الحرب الدائرة جنوب البلاد
رئيس الاستخبارات الأميركية: من غير المرجح أن تتخلى كوريا الشمالية عن جميع أسلحتها النووية رغم المفاوضات مع واشنطن
موجة صقيع تضرب قسماً كبيراً من شمال الولايات المتحدة ودرجات حرارة قطبية تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر
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كتائب القسام: ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة الـ “بيتكوين” عبر الآليات التي سنعلن عنها قريباً
منذ 2 ساعة
29 January، 2019
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كتائب القسام يدعو مناصري المقاومة لدعمها ماليًا عبر “البتكوين”
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