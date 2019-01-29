القوات المسلحة اليمنية: مقتل 68 من قوى العدوان بينهم قيادات خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لهجوم كبير لهم قبالة جيزان باتجاه رازح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2019 - 21:42

القوات المسلحة اليمنية: مقتل 68 من قوى العدوان بينهم قيادات خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لهجوم كبير لهم قبالة جيزان باتجاه رازح

منذ 12 mins 29 January، 2019
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