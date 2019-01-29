مدير الأمن والمخابرات السوداني يأمر بالإفراج عن المعتقلين خلال الاحتجاجات

قالت وزارة الإعلام السودانية اليوم الثلاثاء إن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ أسابيع، في حين تواصلت المظاهرات في عدد من المدن.

ويأتي إعلان الوزارة تأكيدا لتقارير نشطاء بأن صالح عبد الله محمد صالح مدير الأمن والمخابرات زار سجنا في العاصمة الخرطوم وقال إنه سيتم إطلاق سراح المحتجين المعتقلين. ولم ترد أي تفاصيل أخرى. واعتقل المئات من المحتجين والناشطين وشخصيات من المعارضة منذ بدء الاحتجاجات في أنحاء السودان في 19 ديسمبر كانون الأول. ودعت المظاهرات التي فجرت شرارتها أزمة اقتصادية طاحنة إلى إنهاء حكم الرئيس عمر البشير الذي يتولى السلطة منذ عام 1989.

وقال شهود عيان إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع اليوم الثلاثاء لتفريق عشرات المتظاهرين في حي بري في الخرطوم وكذلك المئات الذين تجمعوا في مدينة أم درمان المجاورة. وتظاهر المئات أيضا في مدينة بور سودان المطلة على البحر الأحمر ورددوا هتافات مناهضة للحكومة.

المصدر: وكالات